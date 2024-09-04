وزير الزراعة يناقش مع الممثل الإقليمي للفاو تنمية المجتمعات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:08 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالحكيم الواعر الممثل الاقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحده فاو.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر ومنظمة الفاو، في كافة المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو بمصر، أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة الدولية في المنطقة، وخاصة في مصر، وتنفيذ برامج مكافحة الجوع، والفقر، وتنمية المجتمعات الريفية ودعم المزارعين.

وأشار فاروق الى إمكانيات التعاون في الفترة المقبلة في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، في مجال الارشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين، وتنفيذ المدارس الحقلية، ورفع القدرات للمزارعين والمهندسين الزراعيين، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن التعاون في تطوير الري الحقلي، بما يساهم في زيادة الانتاجية للمزارعين.

وقال وزير الزراعة إنه يمكن التعاون المشترك أيضا في مجالات استنباط الاصناف من المحاصيل الاستراتيجية ذات الانتاجية العالية المقاومة للأمراض والملوحة، والتغيرات المناخية، فضلاً عن تحسين سلالات الماشية، وتطوير سلالات الدواجن المحلية.

ومن جهته، أعرب الممثل الاقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحده فاو، عن استعداد المنظمة لتقديم كافة سيل الدعم لوزارة الزراعة في مصر، والتعاون في العديد من المجالات.

ولفت عبدالحكيم الواعر إلى أن المنظمة لديها اهتمام خاص بمصر، بإعتبارها اول الدول التي تم فتح مكتب اقليمي للمنظمة بها، عام ١٩٤٧ والذي يخدم اغلب دول المنطقة، مؤكدًا أن مصر هي دولة داعمة وحاضنة لكافة دول المنطقة وشعوبها، كذلك هي سوق هام، وخاصة في المجال الزراعي.