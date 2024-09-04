مال وأعمال

السيسي يشهد افتتاح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بالعلمين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يشهد افتتاح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بالعلمين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_  شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، افتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين.

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وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولى ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية العالمية المشاركة فى فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وجناح شركة مصر للطيران.

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ويعتبر المعرض حدثًا عالميًا فريدًا، فى مجال الطيران والفضاء، فى أفريقيا والشرق الأوسط.

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أهم الأخبارالعلمين الجديدةعبد الفتاح السيسي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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