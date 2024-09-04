نعرض لكم الان تفاصيل خبر توتال إنرجيز الفرنسية تخطط لتوريد حصتها من الغاز القبرصي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 06:18 مساءً - أكد توماس شتغاوس، المدير التنفيذي للبحث والاستكشاف بشركة توتال إنرجيز الفرنسية، أنها تعمل حالياً على تقييم الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة فى المزايدة الجديدة التى طرحتها مصر مؤخراً وتحديد أفضل المناطق لتقديم عروضها، مشيراً إلى أن توتال تعتبر توريد الغاز المنتج من حقولها فى قبرص إلى مصر خياراً أولياً والأفضل من الناحية اللوجستية.

ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع وفد الشركة، برغبنها في توريد الغاز المنتج من الحقول القبرصية لمصر سواء لتسييله في مصانع الإسالة المصرية وإعادة تصديره أو استخدام بعض الكميات منه لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وموقع جغرافى استراتيجى ما يؤهلها لأن ترسخ دورها كمركز إقليمى للغاز.

أكد بدوي على أهمية دور التكنولوجيات الحديثة في فتح أفاق جديدة للبحث والاستكشاف والانتاج من خلال الشراكات الاستراتيجية المثمرة وتبادل الخبرات والإمكانيات الفنية والتكنولوجية بما يحقق الأهداف والاستفادة لكافة الأطراف المعنية بهذه الأنشطة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم فى تنفيذ مبادئ الإستدامة وكفاءة العمليات وخفض التكلفة مما يحقق عائدات أكبر للجميع.

وأشار الوزير إلى أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والانتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار البترولى يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.

ومن جانبه أكد توماس شتغاوس ، رئيس توتال مصر ، أن الشراكة بين توتال وأدنوك الإماراتية في مصر تستهدف التوسع في انتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر والقارة الإفريقية باعتبار مصر بوابة للقارة السمراء، مشيراً إلى رغبة الشركة أيضاً في التوسع في نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

ولفت إلى أن توتال تمتلك مركز فني في مصر لخدمات سيارات النقل الخاصة بهم وكذلك مركز لتدريب السائقين وتعتبر مصر مركزاً لعملياتها فى المنطقة.

على جانب أخر، أكد وزير البترول خلال لقائه وفد شركة كابريكورن البريطانية، على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتناول الجانبان عدد من الموضوعات الخاصة بالفرص الاستثمارية التى توجد فى مناطق الامتياز لكابريكورن أو التى تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج والفرص المستقبلية.

فيما أشار راندي نييلي ، رئيس كابريكورن أن الشركة تدرك أنها تعمل فى صناعة مليئة بالتحديات وتستهدف تقديم استثمار جيد للحفاظ على استدامتها وحقوق مساهميها ومن ثم فإننا نتشارك مع رؤية مصر فى أهمية زيادة الانتاج وما يستتبعه من تحقيق عائدات تدعم مراكزنا المالية واستمرارنا فى رحلة النجاح فى الشراكة مع قطاع البترول المصرى، مشيراً إلى أن ما أعلنته الوزارة عن تحسين فرص الاستثمار وما تبديه من دعم وتعاون واضح أمرٌ مشجع على مواجهة التحديات وتحقيق النمو.

ضم وفد شركة توتال، توماس شتغاوس المدير التنفيذى لتوتال للتسويق ورئيس توتال مصر وباسكال برييون المدير التنفيذى لتوتال للبحث والاستكشاف، فيما ضم وفد شركة كابريكورن راندى نييلى رئيس الشركة وجيوف بروبيرت رئيس العمليات والدكتورة إليانور راولى المدير التنفيذي.