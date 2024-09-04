بروكفيلد الكندي يقترب من بيع سايتا الإسبانية إلى مصدر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 06:18 مساءً - العربية نت _ نقلت صحيفة إكسبانشن اليوم الأربعاء عن مصادر لم تكشف عنها، أن صندوق الاستثمار الكندي بروكفيلد يقترب من بيع شركة سايتا يلدز للطاقة المتجددة، التي تملك أصولا في إسبانيا والبرتغال إلى مصدر الإماراتية.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد تتجاوز قيمتها 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار).

وتملك سايتا وفقا لموقعها على الإنترنت 28 محطة رياح و10 محطات طاقة شمسية وسبع محطات طاقة شمسية حرارية.

وأحجم متحدث باسم بروكفيلد عن التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق من مصدر وسايتا حتى الآن.

واستحوذت مصدر الإماراتية في يوليو الماضي على 49.99% في 48 محطة للطاقة الشمسية مملوكة لشركة إنديسا، وهي وحدة تابعة لشركة إينيل الإيطالية، مقابل 817 مليون يورو (887 مليون دولار).

واستحوذ بروكفيلد على سايتا، التي أسستها شركة إيه.سي.إس للإنشاءات، في 2018 مقابل مليار يورو وشطبت أسهمها من البورصة.

واجتذبت موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في إسبانيا والبرتغال الشركات المحلية والأجنبية الحريصة على الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة.

ونتج عن ذلك الاهتمام زيادة في اتفاقيات الطاقة المتجددة التي تتوافق مع اتجاه عالمي أوسع نحو الاستثمار المستدام.