الرئيس السيسي يصل تركيا وأردوغان على رأس مستقبليه

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج_ وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم الأربعاء ، إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية ، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث كان الرئيس أردوغان على رأس مستقبليه بالمطار.

وأوضح السفير أحمد فهمي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسى مع أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.