إيلي ليلي الأمريكية توقع اتفاقية لتصنيع علاجها لالتهاب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:12 صباحاً - العربية نت _ من المقرر أن تنقل شركة إيلي ليلي الأمريكية خبرات تصنيع علاجها لالتهاب المفاصل الروماتويدي إلى شركة إيفا فارما المصرية للمساعدة في توطين إنتاجه في إفريقيا، حسب ما أعلنت الشركتان، اليوم الأربعاء.

وبموجب الاتفاقية ستصدر “إيفا فارما” الدواء الذي يحمل الاسم التجاري أولوميانت إلى 49 دولة في شتى أنحاء إفريقيا.

وتتعاون “إيلي ليلي” و”إيفا فارما” منذ 2021. ودخلت الشركتان في شراكة لتصنيع الأنسولين في إفريقيا في 2022، نقلاً عن وكالة “”.

ومن المتوقع أن تبدأ “إيفا فارما” بيع أولوميانت المصنع محليا إلى الدول الإفريقية بحلول 2026. وبلغت مبيعات هذا العلاج العام الماضي 922.6 مليون دولار.