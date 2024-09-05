بولاريس التركية توقع عقد تخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:12 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ وقعت شركة بولاريس التركية مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل عقدًا لتخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر الجديدة.

كما وقع الجانبين مذكرة التفاهم لمشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال ترؤسهما مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لتركيا والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة البلاد.

بالإضافة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر وتركيا بهدف تعزيز التجارة الثنائية وزيادتها من 10 إلى 15 مليار دولار.