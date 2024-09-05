- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر بولاريس التركية توقع عقد تخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:12 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ وقعت شركة بولاريس التركية مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل عقدًا لتخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر الجديدة.
كما وقع الجانبين مذكرة التفاهم لمشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك خلال ترؤسهما مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لتركيا والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة البلاد.
بالإضافة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر وتركيا بهدف تعزيز التجارة الثنائية وزيادتها من 10 إلى 15 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولاريس التركية توقع عقد تخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.