الفيدرالي الأمريكي: ركود نشاط الاقتصاد وسط زيادة في الأسعار

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ كشف مجلس الفيدرالي الأمريكي ، اليوم الأربعاء، تباطؤ النمو الاقتصادي في كافة أنحاء البلاد ، بينما ارتفعت الأسعار بشكل متواضع، وأصبح أصحاب العمل أكثر تردداً في اتخاذ قرارات أعلى وأكثر انتقائية بشأن من يختارونه للوظائف الشاغرة، وفق ما كشفه الفيدرالي في تقريره بيج بوك Beige Book لجهات الاتصال الإقليمية.

وفي تحديث بيج بوك للبنك الفيدرالي الأمريكي ، والذي يصدر كل سبعة أسابيع أو نحو ذلك، أبلغت معظم مناطق الفيدرالي الـ12 عن “نشاط ثابت أو متراجع”.

وكان التوظيف “ثابتًا بشكل عام” على الرغم من وجود “تقارير متفرقة” عن شركات تملأ الوظائف الشاغرة الضرورية فقط مع تقليل ساعات العمل والتحولات ومستويات التوظيف الإجمالية.

وكان أصحاب العمل أكثر انتقائية مع موظفيهم وأقل احتمالاً لتوسيع قوتهم العاملة، مشيرين إلى المخاوف بشأن الطلب والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

وبناءً على ذلك، واجه المرشحون صعوبات متزايدة وأوقات أطول لتأمين الوظيفة.

وأشار التقرير أيضاً إلى تراجع مبيعات المنازل ، بينما توقعت معظم المناطق أن يظل النمو الاقتصادي “مستقراً أو يتحسن إلى حد ما”.

وجمع الفيدرالي في كليفلاند أحدث إصدار من “بيج بوك” باستخدام المعلومات التي جُمعت في 26 أغسطس أو قبله.

ويتضمن التقرير تعليقات وقصصاً حول ظروف العمل في كل من المناطق الإقليمية الاثنتي عشرة التابعة للفدرالي الأميركي، والتي تم جمعها مباشرة من الشركات وجهات الاتصال الأخرى.