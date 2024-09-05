انت الأن تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر الخميس 5 سبتمبر .. الأخضر يواصل الانهيار والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر الخميس 5 سبتمبر الجاري بنحو 4 قروش، بالبنوك الحكومية والخاصة، استمرار لمسلسل انخفاض العملة الأمريكية التي بدأت خلال الفترة الحالية ، بعد الزيادة التي سجلها خلال مطلع أغسطس المنصرم عقب خروج أكثر من 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر.
ويأتي ارتفاع سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية
- قبل ساعات من عقد المركزي اجتماعه الخامس الدوري للجنة السياسة النقدية لحسم مصير أسعار الفائدة التي تستقر منذ مايو الماضي عند مستويات 27% و28%، وذلك بعد رفعها خلال العام الجاري بنحو 800 نقطة أساس
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر
- ووصلت سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر الخميس 5 سبتمبر 2024، في البنك المركزي المصري مستوى 48.42 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، جاء سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.. بعد أن كان قد تجاوز 49.55 جنيه قبل بضعة أيام، ويرجع هذا عدة أسباب، أبرزها توفر الدولار من عدة مصادر في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي.
- ويشار إلى أن تراجع سعر الدولار يتزامن مع تمكن البنك المركزي المصري من تسوية 6.653 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.284 تريليون جنيه خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري وذلك خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أغسطس 2024، وفقًا لما كشف عنه البنك المركزي في أحدث بياناته.