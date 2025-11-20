الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قراراً يطالب إيران بتعاون "كامل ودون تأخير"، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على طهران بشأن برنامجها النووي.

الوكالة الذرية تعتمد قراراً يطالب إيران بتعاون كامل وفوري

ويحض القرار إيران على تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول إلى منشآتها النووية، وذلك بعد أن جدّد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوته لطهران بالسماح بعمليات تفتيش في المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في حزيران/ يونيو الماضي.



وحصل القرار على 19 صوتاً مؤيداً، فيما عارضه 3 أعضاء وامتنع 12 آخرون عن التصويت، ما يعكس انقساماً داخل المجلس حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني.