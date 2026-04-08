البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% في 2025/ 2026

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:59 مساءً - سمر السيد_ أبقى البنك الدولي على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند نحو 4.3% في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 4.4% خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025، وذلك دون تغيير عن التوقعات التي أصدرها يناير الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر عادة مطلع شهر يوليو في كل عام، وينتهي أواخر يونيو من العام التالي.

وأشار البنك إلى أن توقعاته الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري تستند الى النمو القوي الذي شهده الاقتصاد في النصف الأول من العام نفسه، بجانب استمرار قوة الاستهلاك الخاص، ونمو الاستثمارات الخاصة، فضلا عن تباطؤ وتيرة التضخم نتيجة للصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع البنك في أحدث نسخة من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن يتباطأ معدل نمو الدول النامية المستوردة للنفط بشكل طفيف في ضوء تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، من 3.8% في عام 2025 إلى 3.7% في عام 2026.

ورجح أن يدعم الانتعاش الزراعي المستدام في المغرب وتونس نمو اقتصاداتهما في عام 2026، بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو في جيبوتي، بما يعكس تأثير الصراع على تكاليف الشحن وما نتج عنه من اضطرابات تجارية على طول ممرات التجارة الرئيسية فيها.

