البنك الدولي يستعرض تداعيات توترات الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:52 مساءً - سمر السيد_ قال البنك الدولي إن تداعيات أحداث الصراع في منطقة الشرق الأوسط امتدت بشكل غير مباشر إلى اقتصادات عدة من بينها مصر، والأردن، وباكستان، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات قد تكون كبيرة رغم عدم المشاركة المباشرة لهذه البلدان في الصراع.

وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم، أن هذه التداعيات انتقلت عبر عدة قنوات، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، ونقص إمدادات الطاقة، إضافة إلى تراجع التحويلات المالية من دول الخليج وانخفاض عائدات السياحة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن صعود أسعار النفط والغاز في الدول المستوردة للنفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، وتفاقم الاختلالات المالية، خاصة في حالة تثبيت أسعار الطاقة عبر منظومة الدعم، كما في تونس.

كما لفت تقرير البنك إلى بوادر مبكرة لتأثر قطاع السياحة بالمنطقة، مع حدوث اضطرابات حادة في حركة الطيران، لا سيما في المناطق القريبة من بؤر الصراع.

وقال البنك إن هذه التوترات الجيوسياسية تسببت في تكبد بلدان المنطقة خسائر اقتصادية جسيمة وفورية،مضيفا أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو للمنطقة لعام 2026.

وبحسب البنك، يشكل هذا الصراع صدمة إضافية للمنطقة التي تعاني أصلاً من ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار تحديات سوق العمل، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل.

