البيت الأبيض: ترامب يبحث مع شيفرون تهدئة أسواق الطاقة حال استمرار حصار إيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 12:13 صباحاً - _ قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس بكبار ​المسؤولين في شركة شيفرون وشركات طاقة أخرى لبحث الخطوات ‌الممكنة لتهدئة أسواق الطاقة في حال استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية أشهرا.

وأضاف المسؤول أن المحادثات تركزت على إنتاج النفط الأمريكي وعقود النفط ​الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم شيفرون إن ​الرئيس التنفيذي للشركة مايك ويرث حضر الاجتماع لمناقشة أسواق ⁠النفط العالمية، التي عصفت بها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ​إيران.

