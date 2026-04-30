نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: توريد 621.7 ألف طن قمح محلي منذ بدء موسم الحصاد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 12:13 صباحاً - محمد أحمد_ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي من المزارعين، لتسجل نحو 621 ألفًا و726 طنًا و152 كيلوجرامًا منذ انطلاق موسم الحصاد في 15 أبريل الجاري وحتى الآن.

وكانت الحكومة قد أقرت أسعار التوريد لموسم 2026، الممتد من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس المقبل، بواقع 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنيهًا لدرجة 23 قيراط، و2400 جنيه لدرجة 22.5 قيراط.

واستحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على نحو 292 ألفًا و968 طنًا و503 كيلوجرامات من إجمالي القمح المورد، تلتها شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 219 ألفًا و375 طنًا و266 كيلوجرامًا.

كما تسلم جهاز مستقبل مصر نحو 70 ألفًا و867 طنًا و225 كيلوجرامًا، بينما استقبلت شون البنك الزراعي المصري نحو 37 ألفًا و156 طنًا و62 كيلوجرامًا، إلى جانب 1359 طنًا و96 كيلوجرامًا تسلمتها الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وتتم عمليات التوريد من خلال نحو 450 نقطة استلام منتشرة على مستوى الجمهورية، وتستهدف الحكومة استلام نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الجاري.

