اقتصادية قناة السويس تستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY بميناء السخنة

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 11:01 مساءً - دوت الخليج_ أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة السفينة السياحية “CRYSTAL SERENITY” التابعة لمؤسسة السياحة للمركز العالمي الدولي للسياحة، والقادمة من ميناء مومباي الهندي.

وأوضح البيان أن السفينة تراكت على رصيف الحوض الثاني بموانئ دبي العالمية – السخنة، ومن المنتظر صعود نحو 400 سائح من جنسيات مختلفة إلى متن السفينة، إلى جانب طاقم بحارة يتراوح عدده بين 400 و520 فردًا.

وأشار إلى أنه من المقرر وصول السفينة خلال الأسبوع الجاري إلى ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة، وانضمام نحو 200 سائح إضافي، لتتجاوز الحمولة الإجمالية للسفينة من الركاب والطاقم 1100 فرد.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تحرص من خلال موانيها ومناطقها الصناعية على دعم مختلف القطاعات بالدولة، مؤكدًا أن مشروع تطوير ميناء السخنة رفع من جاهزية الميناء لخدمة القطاعات الصناعية والتجارية واللوجستية والسياحية.

وأضاف أن ميناء السخنة حقق إنجازًا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في العالم بعمق 19 مترًا، بما يعكس جهود تحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا وحلقة وصل بين الأسواق العالمية.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن السائحين وتقديم التسهيلات اللازمة لتوفير تجربة سياحية متميزة.

