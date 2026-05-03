عبد العاطي: مؤتمر المصريين بالخارج يدعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 09:13 مساءً - دوت الخليج_ التقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ودكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد 3 مايو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم القطاع الصناعي المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، إلى جانب جهود توطين الصناعات والترويج لها عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

وأكد وزيرا الخارجية والصناعة أهمية دعم جهود الدولة الاقتصادية، خاصة من خلال التواصل مع مجتمعات الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما تطرق دكتور بدر عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، مشيراً إلى أهمية المؤتمر كمنصة لتعزيز التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لربط الخبرات المصرية بالخارج بالقطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين في الخارج ونظرائهم في الداخل، دعماً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

