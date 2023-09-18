"الصحفيين" تنظّم الاحتفال الشهري بعيد ميلاد رواد المهنة بالغي سن الستين

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، الاحتفال الشهري بعيد ميلاد رواد المهنة بالغي سن الستين المُقيدين في جدولي المعاشات والمشتغلين، مواليد شهر سبتمبر، وذلك الأربعاء المُقبل 20 سبتمبر الجاري.

وعقدت لجنة المعاشات، الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، الأربعاء الماضي، تحت عنوان "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية".

وأكد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المعاشات، أن الحلقة الثانية من الصالون جاءت تفعيلًا لاستراتيجية عمل اللجنة في نقل خبرات رواد المهنة والحوار بين الأجيال لتطوير الاداء المهني.

وأضاف أن الحلقة الثانية من الصالون جاءت بحضور نُخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.