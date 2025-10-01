الرياض - كتبت رنا صلاح - أثبت زيت الخروع فعاليته في مكافحة شيخوخة البشرة، والعناية بفروة الرأس، وزيادة كثافة الرموش، مما يجعله يحمل لقب “بوتوكس الطبيعة”، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أبرز فوائده التجميلية.

زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب "بوتوكس الطبيعة"؟

أظهرت الكثير من الدراسات الحديثة أن زيت الخروع يمتاز بمفعول ترطيب عميق، ويحتوي على مضادات للالتهابات، كما يمنح البشرة مظهرًا ناعمًا ومرنًا ومشرقًا ومشدودًا، بالإضافة إلى ذلك، يساعد على محاربة جفاف الجلد ويعمل على تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما يتميز بخصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لحب الشباب والفطريات والالتهابات الجلدية، كما يساعد على تعزيز توازن سطح البشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت الخروع على تحفيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي يؤخر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهلات، لذلك يوصي الخبراء باستخدامه على الندبات ومناطق تمدد البشرة، كما أنه غني بالفيتامين E والبيتاكاروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تدعم إصلاح البشرة وحمايتها من الملوثات وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

كيفية استعماله

زيت الخروع يتميز بقوامه السميك واللزج، ولذلك يوصي باستخدامه قبل النوم والاكتفاء بوضع بضع قطرات منه فقط على أطراف الأصابع ومن ثم تدليكها على الوجه مع التركيز على المناطق الجافة أو التي تظهر عليها الخطوط والتجاعيد، كما يمكن خلطه مع القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ليكون قوامه أخف وأسهل للاستعمال على البشرة.

ومن فوائد زيت الخروع أيضًا أنه يساعد على ترطيب فروة الرأس ويعالج مشكلة تساقط الشعر في حال المداومة على استعماله، إلى جانب أنه يساهم في تعزيز نمو شعر الحاجبين والرموش، ويوصي الخبراء في هذا المجال باختيار الأنواع العضوية والمعصورة على البارد من زيت الخروع للاستعمال التجميلي، ولا بد أن يكون خاليًا من الهكسان.

هل زيت الخروع آمن رغم احتوائه على الـ “ريسين”؟

الجواب هو نعم، فمركب الريسين يزول أثناء عملية تصنيع الزيت، مما يجعل زيت الخروع آمنًا ويستحق لقب “البوتوكس الطبيعي”، فهو علاج طبيعي فعال للتجاعيد والندوب والالتهابات، وقليل من قطراته يكفي لتعزيز صحة البشرة ومنحها النعومة والإشراق.