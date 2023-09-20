انت الأن تتابع خبر لمدة 10 ساعات .. قطع المياه عن بعض المناطق في محافظة المنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من المناطق في محافظة المنيا من قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، نتيجة الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

[المياه تخرج من الصنبور]

قطع المياه

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة بتحرير جميع التفاصيل في بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

موعد قطع المياه في المنيا :

[صنبور مياه مفتوح]

قطع المياه

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة أن عملية قطع المياه سوف تكون لمدة 10 ساعات كاملة بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي السادسة مساءً من نفس اليوم.

سبب قطع المياه في المنيا :

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة أن سبب قطع المياه تنفيذا لخطة أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه صفط الخمار المرشحة.

أماكن قطع المياه في المنيا :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة في بيانها أن المناطق التي سوف يحدث فيها قطع المياه تتمثل في مجلس قروي صفط الخمار بمركز المنيا

طالب عاجل :

وتوجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة بطلب عاجل من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.