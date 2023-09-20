انت الأن تتابع خبر حالة الطقس غدا الخميس 21 سبتمبر 2023.. الأرصاد تفاجئ المواطنين قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل بشأن حالة الطقس غدا الخميس 21 سبتمبر الجاري، على جميع محافظات الجمهورية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف على الانتهاء

حالة الطقس:

[حالة الطقس غدا]

حالة الطقس غدا

وقارب فصل الصيف على الانتهاء حيث أن بدأ في يوم الأربعاء 21 يونيو الماضي، على أن يكون أخر يوم فيه طبقاً للتقارير مركز البحوث الفلكية هو يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، والذي أثر بشكل كبير في حالة الطقس في البلاد.

حالة الطقس غدا:

[حالة الطقس غدا]

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها قبل قليل، أن حالة الطقس غداً سوف تشهد تراجع في درجات الحرارة على جميع المحافظات، حيث يسود طقس حار في ساعات الصباح والنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد الهيئة انه بالإضافة إلي تراجع درجات الحرارة سوف يكون هناك بعض التغيرات التي تؤثر في حالة الطقس غداً والتي تتمثل في نشاط خفيف للرياح بالإضافة إلي شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون ذلك خلال ساعات الصباح بداية من الساعة الرابعة حتي الساعة السابعة صباحاً.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس 21 سبتمبر 2023:

1- محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.