نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي اهداف منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد مشاركة العديد من المسئولين وعدد من الوزراء والقطاع الخاص، زادت معدلات البحث بين المواطنين حول أهداف منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي:



أهداف منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي

وحول أهداف منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي، كشفت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد عن الأهداف، والتي جاءت كالآتي

١_ عرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.

٢_ رفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ من خلال عقد جلسات قطاعيه

٣_يعد منتدى الاستثمار البيئي والمناخي استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

٤_ بركز المنتدى علي تحقيق نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



٥_تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل.

٦_ كما بعد استكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.

٧_ سيعقد منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بشكل سنوي ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.

8- يأتي المنتدى تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.