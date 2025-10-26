الرياض - كتبت رنا صلاح - سر الجمال في لمسة الطبيع، في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الضغوط يوما بعد يوم تظل الطبيعة هي الملاذ الآمن الذي نعود اليه كلما أرهقتنا الصيحات الصناعية ووعودها البراقة فالجمال الحقيقي لا تصنعه المصانع ولا تعبئه الزجاجات بل ينبع من عناصر الارض التي تهبنا ما يعيد التوازن والنضارة لكل ما خبا فيه البريق وبين تلك الكنوز تبرز عشبة السدر التي أثبتت أن سر الجاذبية يبدأ من أبسط ما حولنا من خيرات.

«شعرك هيعدي ركبتك في العيد»… عشبة ربانية موجودة في كل بيت تطول وتكثف الشعر من الاستخدام الاول

فوائد السدر ولماذا تتفوق على المستحضرات الصناعية

تحلم كل امرأة بشعر ناعم طويل يفيض بالحيوية ويلفت الانظار ولكن التعرض اليومي لأشعة الشمس والملوثات وسوء التغذية يجعل الشعر يفقد بريقه ويضعف جذوره وهنا تظهر قوة السدر التي تعمل على تنظيف فروة الرأس بعمق وتغذية البصيلات من الجذور بفضل احتوائها على معادن وفيتامينات ضرورية تساعد على تحفيز النمو السريع للشعر ومع الاستخدام المنتظم يزداد الشعر كثافة ولمعانا كأنه يستعيد شبابه من جديد.

طريقة استخدام السدر لتحقيق أفضل النتائج

ولأن الجمال يحتاج إلى روتين ثابت فإن سر فاعلية السدر يكمن في الانتظام حيث يمكن خلط مسحوق السدر مع الماء الدافئ حتى يصبح عجينة متماسكة ثم توزع على فروة الرأس والشعر وتترك لمدة ساعة قبل الغسل بالماء الفاتر ولتعزيز النتيجة يمكن إضافة زيت الزيتون أو زيت الخروع مما يمنح الشعر ترطيبا عميقا ويمنع التقصف ومع مرور الوقت يصبح الشعر أكثر قوة وطولا وكأن الطبيعة قد أعادت له الحياة.