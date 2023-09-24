نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنًا مع إعلان الجدول الزمني غدًا.. ضوابط تزكية النواب والمواطنين للمُرشحين في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الإثنين، للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة ومواعيدها.

ووفقًا لقانون "تنظيم الانتخابات" يُحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.



شروط قبول الترشح



ويُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي

وقد حدد قانون "تنظيم الانتخابات" ضوابط تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح للرئاسة، حيث نص القانون على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.



ضوابط تزكية المواطنين



وفيما يتعلق بضوابط تزكية المواطنين، أوضح القانون أن يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

نموذج تأييد المرشحين



ويقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.



ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:



1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.



2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.



3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.



4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.



5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.



6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.



7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.



8 - التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.



9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.



10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية حسب الأحوال.



11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.



وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.