نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يوجه بصرف إعانة عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجَّه الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصرف إعانة عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء وذلك فى إطار المساعدات التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات للمرأة المعيلة.

وقد حضرت السيدة «سحر.ر» 38 عامًا دون عائل لتهرُّب زوجها من المسؤولية، ولديها 7 أطفال، وتحتاج لعلاج مستمر لمعانتها من ضعف شديد في عضلة القلب وتعول اثنين من الأبناء في المرحلة الإعدادية وثلاثة في المرحلة الابتدائية، بالإضافة لطفلين عمرهما 3 سنوات و4 سنوات.

فحَصَ المختصون في بيت الزكاة والصدقات أوراق السيدة «سحر.ر» والتقارير الطيبة وشهادات ميلاد الأبناء، كما فحص المختصون المستندات التي تفيد أنها مريضة ولا تقدر على العمل، وأهلها يقيمون في محافظة سوهاج ولا يستطيعون مساعدتها.

كما استقبل بيت الزكاة والصدقات السيدة «أميرة.ع» 29 عامًا مطَلَّقة ولديها 3 أبناء وفقدَت وظيفتها لانشغالها مع ابنتها التي ابتلعت قطعة معدنية وأجْرَت لها حراجة لاستخراجها من الأمعاء وتحتاج لرعاية طبية مستمرة، وفحص المختصون المستندات والتقارير الطبية الدالة على حالتها.

على الفور وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بصرف إعانة فورية لكل منهما، كما وجَّه بصرف إعانة شهرية لإعانتهما على تحمل أعباء الحياة.

الجدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى... مؤكدًا حرص البيت على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.