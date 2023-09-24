نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن عدد من المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، بالاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار.

وقال في تصريحات صحفية إن الوزارة أعدت مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

ولفت الوزير إلى ضرورة متابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددا على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، لافتا إلى أنه يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.