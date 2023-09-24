نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دخول المدارس في محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدداها للعام الدراسي الجديد.

وقالت في بيان، إنه تم اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجيًا في الأسبوع الأول لعدم حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، بحيث يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي ويوم الاثنين 2/10، الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي،

أضافت أن يوم الثلاثاء 3/10 مخصص لدخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائي ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي وذلك مع تواجد كافه الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها، كما تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها أكثر من فترة دراسية.