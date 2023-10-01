منسق رابطة الصحف الحزبية المتوقّفة: قضيّتنا الأولى هي “أكل العيش”

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أحمد جودة - القاهرة - قال محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة بنقابة الصحفيين، إن الوقفة الاحتجاجية التي سينظّمها الزملاء على سُلم النقابة يوم الأحد، تأتي بالتزامن مع فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية؛ وذلك لمطالبة جميع المُرشحين بالنظر إلى أزمتهم وإيجاد الحلول لها.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الزملاء بالرابطة يقفون على مسافة واحدة من جميع المُرشحين للانتخابات الرئاسية، وقضيتهم الأولى هي "أكل العيش"، وستخرج الرابطة ببيان موحّد لجميع المُرشحين للرئاسة، للمطالبة بإنهاء أزمتهم.

وأكد "هاشم" أن مطالب الزملاء بالرابطة مهنية ومشروعة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الصحفيون على وجه التحديد، في ظل مُماطلة واضحة من مجلس النقابة في بحث مطالبهم، أو حتى عرضها على المسؤولين، على الرغم من أنها -بحد وصفه- المشكلة الأم في نقابة الصحفيين.

وتابع: "نفكّر في التصعيد، عن طريق تنظيم اعتصام سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، نحن طرقنا كل الأبواب دون جدوى، وأرسلنا مطالبنا للحوار الوطني باسم 750 صحفي/ة، وأكدنا أن إغلاق المؤسسات للملفات التأمينية للصحفيين دون إخطارهم هو جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون، ونؤكد أيضًا أن التأمين على الصحفي كصاحب عمل هو أمر مرفوض، نحن أرباب مهنة حُرة".

وشدد "هاشم" على أن مكتب التأمينات الذي تم افتتاحه مؤخرًا في نقابة الصحفيين لم يُقدّم جديدًا، بل كان عقبة أمام الزملاء، خاصة وأنه يضع شروطًا تعجيزية أمام الزملاء المتوقفة صحفهم منذ سنوات طويلة، وهو ما يزيد الأمور سوءًا، ولا يُعتبر حلًا جذريًا لأزمتهم، واشترط أن يكون قد مر على المُدة التأمينية للزميل نحو 10 سنوات، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة، خاصة وأن بعض الصحف الحزبية توقف منذ عام 2004 تقريبًا، فلم يمر على الزملاء المُتعطلين بها 10 سنوات تأمينية، بالإضافة إلى شرط أن يكون الملف التأميني للمؤسسة مفتوحًا ولم يتم إغلاقه، وهو ما يزيد الأمر صعوبة، خاصة وأن أكثر من 14 صحيفة حزبية وخاصة أُغلقت منذ سنوات طويلة، وتوقفت تأميناتها.

وأوضح أن مطالب الزملاء كالتالي:

التوزيع على الصحف والبوابات الإلكترونية بالممؤسسات القومية، كما فعلوا مع جريدة الشعب. إسقاط المديونيات المُتراكمة على صحفهم التي أُغلقت. التوزيع على الهيئات والمؤسسات والمجالس المحلية المختلفة كمُستشاريين إعلاميين.

وكانت قد أعلنت رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم لوقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين، في الرابعة من عصر الأحد المقبل 8 أكتوبر؛ وذلك للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة توقّف تأميناتهم، وهو ما تسبب في وقف معاش الزملاء، وعدم حصولهم على بعض المزايا والحقوق.