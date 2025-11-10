ليفاندوفسكي يقود برشلونة لدك سلتا فيغو
قلص برشلونة الفارق في النقاط مع المتصدر ريال مدريد، وذلك بعدما فاز على مضيفه سيلتا فيغو 4-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل أهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك) في الدقائق 10 (من ضربة جزاء) و37 و73، ولامين يامال في الدقيقة (45 +4)، فيما سجل هدفي سيلتا فيغو، سيرجيو كاريرا في الدقيقة 11، وبورخا إيغليسياس في الدقيقة 43.
ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ريال مدريد المتصدر، الذي تعثر بالتعادل السلبي مع مضيفه رايو فايكانو في وقت سابق من يوم الأحد.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
