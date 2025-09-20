نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي لجامعة القاهرة الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جامعة القاهرة صباح اليوم جولة ميدانية موسعة قام بها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والسادة نواب جامعة القاهرة الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الاهلية والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في إطار متابعتهما لانطلاق العام الجامعي الجديد والتأكد من انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وبدأت الجولة بتفقد ساحات الحرم الجامعي التي امتلأت منذ الصباح الباكر بأعداد كبيرة من الطلاب القدامى والجدد، حيث عكست الأجواء روحًا من الحماس والانضباط. واطمأن وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة على انتظام المحاضرات واستعداد الكليات لاستقبال العام الدراسي، كما وجها بضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة تشمل الدراسة الأكاديمية والأنشطة العملية والمجتمعية.

وخلال الجولة، توقف الوزير ورئيس الجامعة عند معارض الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، والتي تضمنت أجنحة للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية. وتبادل الدكتور أيمن عاشور الحديث مع الطلاب المشاركين، مؤكدًا أن هذه الأنشطة لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، لأنها تسهم في تكوين شخصية متوازنة، وتغرس في الطلاب قيم العمل الجماعي والانتماء وروح الابتكار.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة حريصة على تخصيص دعم مالي ومعنوي كبير للأنشطة الطلابية، مع فتح المجال أمام الطلاب لعرض أفكارهم ومبادراتهم وتنفيذها داخل الحرم. وأضاف أن إدارة الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة لربط الأنشطة الطلابية بخدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل، بما يعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي.

كما تفقد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة المرافق الخدمية بالجامعة، ومنها المدن الجامعية والمكتبات والقاعات الدراسية، وشددا على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات التي تضمن انطلاقًا منظمًا وآمنًا للعام الدراسي. وأكدا أن الوزارة والجامعة تضعان مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، سواء من خلال تحسين جودة العملية التعليمية أو من خلال الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة.

وفي ختام الجولة، دعا الدكتور أيمن عاشور الطلاب إلى الاستفادة من كافة ما تقدمه الجامعة من فرص أكاديمية وأنشطة، وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية فقط، بل الانخراط في المبادرات الطلابية التي تساعد على صقل الخبرات وتوسيع المدارك. كما وجه رسالة للطلاب الجدد بضرورة الانخراط في الحياة الجامعية بجدية وحماس، معتبرًا أن المرحلة الجامعية هي البوابة الحقيقية لبناء المستقبل.