نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي ينقل للرئيس السيسي: ترامب أكد إمكانية تنفيذ خطة لإعمار غزة دون تهجير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نقل إليه تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب مشاركته، نيابة عن الرئيس، في الاجتماعات الدولية التي استضافتها نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء نتائج مشاركته في عدد من الفعاليات، من بينها مؤتمر حل الدولتين، وكذلك الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس ترامب لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس الأمريكي شدد على رفض استمرار الحرب في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وضعت خارطة طريق واضحة لوقفها بشكل فوري، مع التأكيد على إمكانية تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع من دون تهجير الفلسطينيين، وهو ما يمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات الإنسانية الجسيمة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر "حل الدولتين" شهد حدثًا تاريخيًا تمثل في اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي أسهم في خلق زخم دولي داعم للقضية الفلسطينية، وسط رفض واسع للممارسات الإسرائيلية بما في ذلك محاولات فرض الأمر الواقع وارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد مدبولي أن كلمة مصر خلال المؤتمر شددت على ثوابت الموقف المصري الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتأكيد على مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لدفع جهود التسوية السلمية.