نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي ينقل للرئيس السيسي: زخم دولي متصاعد لدعم فلسطين ورفض ممارسات إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نقل إليه تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه به في نيويورك، خلال الاجتماع الذي دعا إليه ترامب بمشاركة عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد استعراضًا لنتائج مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر حل الدولتين الذي انعقد بمقر المنظمة الدولية.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس الأمريكي أشاد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالرئيس السيسي، مثمنًا جهوده في دعم استقرار المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر تظل شريكًا أساسيًا في مساعي إحلال السلام.

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤتمر "حل الدولتين" شهد اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية، وهو ما اعتبر حدثًا تاريخيًا عزز من الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية. وأوضح أن هناك توافقًا واسعًا على رفض الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية ومحاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.

وأكد مدبولي أن كلمة مصر خلال المؤتمر أعادت التشديد على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما شدد على التزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد باعتبارها خيارًا استراتيجيًا ونموذجًا ناجحًا إذا توفرت الإرادة السياسية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على مواصلة مصر التنسيق مع المجتمع الدولي لدفع جهود التسوية العادلة والشاملة، بما يضمن إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.