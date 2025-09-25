نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: السلام خيار مصر الاستراتيجي.. والصراعات لا تحقق مكاسب لأي طرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نقل له تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه في نيويورك، خلال الاجتماع الذي دعا إليه ترامب بمشاركة عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض نتائج مشاركة رئيس الوزراء في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر حل الدولتين، إلى جانب الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الأمريكي بشأن غزة.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس ترامب أشاد بما يربطه بالرئيس السيسي من علاقات طيبة، مؤكدًا تقديره لجهوده في دعم استقرار المنطقة.

كما شدد ترامب، حسب ما نقله رئيس الوزراء، على رفض استمرار الحرب في غزة، وإصرار الولايات المتحدة على وقفها الفوري عبر خارطة طريق لإعادة الإعمار دون تهجير السكان.

كما أوضح مدبولي أن مؤتمر "حل الدولتين" شهد اعترافًا تاريخيًا من عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي عزز من الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، في ظل توافق واسع على رفض ممارسات إسرائيل، بما في ذلك جرائم الإبادة ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وأكد رئيس الوزراء أن كلمة مصر خلال المؤتمر شددت على ثوابت الموقف المصري الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التمسك بمعاهدة كامب ديفيد كخيار استراتيجي ونموذج يُحتذى به لتحقيق السلام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن لشعوب المنطقة، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت أن الصراعات لا تحقق مكاسب لأي طرف، بل تزيد من معاناة الشعوب وتعرقل فرص التنمية والاستقرار.