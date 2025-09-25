نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة.. ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا تطلع مصر إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي نقل إليه تحيات ترامب عقب لقائه به في نيويورك.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء نتائج مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسي، في فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر حل الدولتين، إلى جانب الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي لمناقشة خطط ما بعد الحرب في غزة.

وأشار مدبولي إلى أن ترامب أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بالرئيس السيسي، وبجهوده في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا رفض الولايات المتحدة استمرار الحرب، والتزامها بوقفها عبر خارطة طريق واضحة تشمل إعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله.

كما أكد رئيس الوزراء أن مؤتمر "حل الدولتين" شهد اعترافًا تاريخيًا من عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية، مما أسهم في تعزيز الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، وسط توافق واسع على رفض الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم الإبادة ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وشددت كلمة مصر في المؤتمر، حسب مدبولي، على ثوابت الموقف المصري الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التمسك باتفاقية كامب ديفيد كنموذج لتحقيق السلام إذا توافرت الإرادة السياسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي جدد خلال الاجتماع تأكيده أن السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن لشعوب المنطقة، مشيرًا إلى أن الصراعات لا تحقق مكاسب لأي طرف، بل تزيد من معاناة الشعوب.

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس السيسي على أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.