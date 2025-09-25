الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم لقاء موسعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض خلاله رئيس الوزراء تقريرًا شاملًا عن نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تناول الاجتماع مختلف الجوانب المتعلقة بمباحثات مدبولي مع ممثلي العديد من الدوائر السياسية والاقتصادية الأمريكية، إلى جانب ما دار من لقاءات وفعاليات خلال الزيارة.

«محدش كان يتوقع كده».. السيسي يكشف مع قيادات الدولة تفاصيل نتائج زيارة واشنطن في اجتماع عاجل

وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد حضور كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين بالدولة وعدد من قيادات الأجهزة المعنية، حيث تم استعراض أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة. وجرت مناقشات معمقة حول الملفات التي تم طرحها خلال تلك الزيارة، بما في ذلك آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة وواشنطن، إلى جانب تقييم المباحثات الاقتصادية والدعم الاستثماري المتوقع لمصر خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني للاجتماع، تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات جاءت عقب مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من قادة الدول العربية والإسلامية. وقد ركز هذا اللقاء على بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة السبل الممكنة للتعامل مع التحديات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل التصعيد المستمر وسعي الأطراف الدولية للوصول إلى حلول سلمية.

كما حضر مدبولي، ممثلًا عن الرئيس السيسي، مؤتمر “حل الدولتين” الذي انعقد في مدينة نيويورك، حيث تناول المجتمعون مستقبل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأكدوا أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية. وقد عكس حضور رئيس الوزراء هذا المؤتمر حرص القيادة المصرية على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق تسوية شاملة وعادلة.

وخلال الاجتماع الرئاسي، استعرض الوزراء وكبار المسؤولين ما تحقق من تقدم في عدة ملفات، من بينها المبادرات الاقتصادية والتجارية التي جرى التباحث بشأنها مع الجانب الأمريكي، وما تم تناوله فيما يخص الدعم الفني والاستثماري لمشروعات التنمية في مصر. كما تم الوقوف على المقترحات التي طرحت خلال اللقاءات مع القطاع الخاص الأمريكي، والتي تستهدف تعزيز فرص التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة، مع ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التشاور بين مختلف مؤسسات الدولة من أجل التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة العمل باستمرار لتعزيز دور مصر المحوري في دعم الاستقرار والأمن بالمنطقة.