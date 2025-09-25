الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار اليوم الخميس، 25 سبتمبر 2025، إذ سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، مستوى 5782 جنيهًا للجرام. يأتي هذا الاستقرار عقب تحركات طفيفة شهدتها أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود على إثر تقلبات بسيطة لسعر الأوقية في الأسواق العالمية.

«يوم مش عادي خالص».. سعر الذهب يثبت وعيار 18 يسجل 4337 جنيهًا الخميس

وفي السياق ذاته، اتجهت الأنظار نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر ضمن النطاق الذي يتراوح بين 4% و4.25%. ويعتبر هذا التخفيض هو الأول منذ بداية عام 2025، ويأتي كذلك كأول قرار من نوعه منذ تولّي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه. جاء القرار بعد فترة من الترقب، حيث التزم الفيدرالي بسياسته الحذرة وأبقى على مستويات الفائدة مستقرة خلال عدة اجتماعات سابقة، رغم الضغوط المستمرة من جانب الإدارة الأمريكية، التي دعت إلى تخفيضات في الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأثرت تحركات الذهب الأخيرة بهذا القرار جزئيًا، حيث أن أسعار الذهب ترتبط عادةً بعلاقة عكسية مع تحركات أسعار الفائدة الأمريكية؛ فعندما تنخفض الفائدة تقل عوائد الاستثمار في الدولار الأمريكي، ويزيد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وفيما يخص الأسعار المحلية في مصر، فقد جاءت على النحو التالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5782 جنيهًا، في حين سجّل عيار 21، وهو الأكثر طلبًا وتداولًا بين المواطنين، حوالي 5060 جنيهًا للجرام. أما جرام الذهب من عيار 18، فبلغ 4337 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى ما يقرب من 40480 جنيهًا.

من جانب آخر، يرى محللون أن التحركات المحدودة للذهب تعكس حالة الحذر لدى المستثمرين، وسط ترقّب لتداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية، فضلاً عن استمرار الضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية في كبرى الاقتصادات. ويواجه الذهب ضغوطًا وتحديات في الفترة الحالية، خاصة في ظل محاولات تحقيق توازن بين تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وبين توقعات بعض المؤسسات المالية بحدوث استقرار نسبي في الأسواق المالية.

ويظل المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات، مع متابعة كثيفة من قبل المستثمرين لما سيصدر من قرارات اقتصادية وسياسية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل حرص البنك المركزي المصري على إدارة سوق الذهب بعناية، وتفاعل التجار والمواطنين مع أي تغييرات قد تطرأ على حركة الأسعار. ويترقب الجميع أية مستجدات خارجية قد تساهم في دفع أسعار الذهب نحو موجة جديدة من التقلبات أو تدفعها لمزيد من الاستقرار، خصوصًا في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية في التغير وعدم اليقين.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي