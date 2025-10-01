نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجلس النواب: مصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن المجلس يعقد العزم على استكمال رسالته الوطنية حتى آخر لحظة من مدة هذا الفصل، في ظل مرحلة تتزايد فيها التحديات الإقليمية والدولية.

الغطرسة الإسرائيلية تهدر القانون الدولي

وقال جبالي إن المنطقة تشهد تصاعدًا في التوترات بسبب الغطرسة الإسرائيلية التي تهدر مبادئ القانون الدولي، وتغتال القيم الإنسانية، ولا ترى في السلام إلا ضعفًا ولا في العدوان إلا حقًا مكتسبًا.

مصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية

وشدد رئيس مجلس النواب على أن موقف مصر واضح وصلب، ولا تراجع فيه عن دعم الحقوق العربية، وفي مقدمتها الحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه، مع رفض أي محاولات لتهجيره من أراضيه.

تجديد الاصطفاف خلف الرئيس السيسي

وأكد جبالي تجديد اصطفاف المجلس خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت بعد بصيرته وحكمته في إدارة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما يحافظ على استقرار الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية.

تحركات مصرية لوقف الحرب في غزة

وأشار رئيس المجلس إلى أن مصر ماضية في مواصلة العمل مع الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين من أجل وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات العدوان.