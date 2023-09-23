نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد 2023-2024، والتي أقيمت ظهر اليوم السبت، في قاعة اللجنة الأولمبية المصرية، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولي للبطولة رفقة أندية كل من: الطيران ومصر للبترول والدخلية والصيد وألعاب دمنهور.

مجموعة "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي للدوري الممتاز



وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.



كما قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور ال 8 بنظام best of3.



كما اعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أن موعد بداية الدوري سيكون 18 نوفمبر المقبل على أن يلعب فريق الزمالك أولى مبارياته مع فريق ألعاب دمنهور.



وحدد اتحاد الطائرة يومي السبت والثلاثاء لإقامة المباريات من كل أسبوع موعدا لإقامة مواجهات الدور التمهيدي.



ومن المقرر أن تتأهل 3 فرق من كل مجموعة من المجموعات الست لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وحرص علي حضور القرعة اليوم كل من وليد عبدالعال المدرب العام للفريق الأول لطائرة الزمالك وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق.