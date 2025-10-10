سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد ضرورة نشر قوات دولية فى غزة والبدء فى الإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير محمد الشنأوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تنأول التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس مع السكرتير العام للأمم المتحدة مضمون الاتفاق الذى تم التوصل إليه بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية بمراحله المختلفة، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد ضرورة التوافق على كافّة التفصيلات ذات الصلة بالمراحل المختلفة للاتفاق، وعلى ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السكرتير العام للأمم المتحدة وجه الشكر لمصر للرئيس السيسى، على الجهود المبذولة لوقف الحرب فى قطاع غزة، مشيداً بالجهود الكبيرة التى بذلتها مصر على مدار العامين الماضيين لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية لأهل غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وذلك بالتعأون مع الأمم المتحدة وكافة الوكالات الأممية والإغاثية، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعأون مع المؤسسات المصرية الحكومية والإغاثية لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة.

وأمّن السكرتير العام على ما ذكره الرئيس السيسى بضرورة أن يتم الاتفاق على كافة التفصيلات ذات الصلة باتفاق وقف الحرب بكافة مراحله، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة الاتفاق على مسار يفضى إلى إقامة الدولة ألفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن عدم ألفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتطبيقًا لحق تقرير المصير.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة أكد على ضرورة نشر قوات دولية فى قطاع غزة، وعلى أهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذى تم التوصل اليه، وذلك من خلال مجلس الأمن، كما أكد على ضرورة البدء بشكل فورى فى إعادة إعمار قطاع غزة، معربًا فى هذا السياق عن ترحيبه بالمؤتمر الذى سوف تستضيفه مصر لهذا الغرض.