وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكى ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - جرى اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع "ماركو روبيو" وزير الخارجية الامريكى يوم أمس الجمعة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا الأوضاع فى المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الامريكى "دونالد ترامب".

وناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس "دونالد ترامب"، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة. كما بحث الوزيران المشاركة الدولية فى قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكى قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، واشاد بالدور المتميز والريادي الذى يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، والذى ساهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى.

من جانبه، أشار الوزير عبد العاطى إلى التقدير البالغ الذى يكنه رئيس الجمهورية للرئيس الامريكى ولخطة السلام التى طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الاولى او المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الامل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطينى.

وأكد وزير الخارجية ان هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التى تجمع مصر والولايات المتحدة والتى تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.