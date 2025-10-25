الفصائل تُشيد بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ووقف الحـ.ـرب على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 10:32 صباحاً - أشاد قادة الفصائل الفلسطينية بالدور المصري في وقف الحرب في قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية مؤكدة أنه "موقف سيظل في الذاكرة ولا يُنسى".

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن دور مصر مقدر بشكل كبير في منع أخطر مؤامرة كانت تُجري، وهي التطهير العرقي والتهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

من جانبه قال طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: «كل الشكر لمصر العظيمة، ولمصر الشعب المصري العظيم، الذي نحبه من أعماق قلوبنا نحن كفلسطينيين».

وأوضح سمير المشهراوي، قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني، أن موقف مصر الذي منع التهجير وساند القضية على مدار عشرات السنوات الماضية، كان موقفًا تاريخيًا لا يُنسى.

ولفت جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، إلى أنه: "بات من الضروري والملح الآن التحرك وطنيًا وفلسطينيًا بدعم من الشقيقة مصر، من أجل لملمة جراح شعبنا".

وواصل زياد نخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "لا يفوتني في هذه اللحظة أن أشكر إخواننا في مصر على الجهود الكبيرة التي بذلت".

واستكمل فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "ما كنا نسعى إليه على امتداد الشهور الماضية، من مساهمة نشطة من قبل إخوتنا في مصر، كان يهدف إلى إقرار وإحلال وقف إطلاق النار".

وأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "لطالما احتضنت القاهرة اللقاءات الوطنية بشكل دائم".