نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشارك في الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئة رئيس مجلس الوزراء للهيئة القبطية الإنجيلية بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، مشيدةً بإسهاماتها الممتدة في دعم جهود التنمية والعمل المجتمعي في مصر. وأكدت أن الهيئة تمثل إحدى أعرق مؤسسات العمل الأهلي التي رسخت عبر تاريخها قيم العطاء والمسؤولية.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها العميق لمسيرة الدكتور القس أندريه زكي، ولكل من أسهم في تحقيق رسالة الهيئة على مدار عقود، كما استذكرت إسهامات الراحل الدكتور نبيل صموئيل، مشيرةً إلى اعتزازها بوجود المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، كأحد رموز الهيئة.

وأكدت الوزيرة أن للكنيسة الإنجيلية دورًا بارزًا في دعم التعليم منذ القرن التاسع عشر، بدءًا من تأسيس أول مدرسة للبنات في القاهرة عام 1860، مرورًا بمدارس كبرى مثل كلية رمسيس للبنات وكلية أسيوط الأمريكية، ووصولًا إلى إسهامها في تأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، إضافة إلى ريادتها في محو الأمية والتعليم الدامج.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية عام 1960 جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من الخدمة المجتمعية، حيث امتدت برامجها التنموية لتشمل دعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والشمول المالي وتنمية القرى وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمة خدماتها لأكثر من مليوني مواطن في مختلف المحافظات، دون أي تمييز.

كما استعرضت الوزيرة مبادرة «ازرع» التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مستهدفة زراعة 250 ألف فدان من القمح في 16 محافظة، تعزيزًا للأمن الغذائي ودعمًا للمزارعين.

وشددت وزيرة التضامن على أن الهيئة تعد نموذجًا رياديًا في تبني منهج التمكين وبناء قدرات الأفراد بدلًا من الاقتصار على تقديم الرعاية، انطلاقًا من قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة واحترام التنوع، مؤكدةً أن الاحتفاء باليوبيل الماسي هو احتفاء بتاريخ من الإنجازات الوطنية والإنسانية.

واختتمت كلمتها معربةً عن اعتزازها بجهود الهيئة عبر 75 عامًا من العطاء، مؤكدة أن نجاحاتها تمثل حافزًا لاستمرار التعاون من أجل تنمية المجتمعات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه، وجه الدكتور القس أندريه زكي الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للعمل الأهلي، مؤكدًا دور مصر الرائد في تعزيز الاستقرار والسلام إقليميًا ودوليًا، ومشيدًا بالمبادرات الوطنية التي تضع بناء الإنسان في صدارة الأولويات.



