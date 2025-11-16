الرياض - كتبت رنا صلاح - فيما يلي قائمة بعشرة مشروبات يمكن تناولها مساءً قبل النوم، والتي تساعد على تعزيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، تحسين الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يساهم في فقدان الوزن عند الانتظام في تناولها ضمن نمط حياة صحي.

10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن

فوائد المشروبات الليلية لخسارة الوزن

تناول بعض المشروبات قبل النوم ليس مجرد عادة مريحة، بل يمكن أن يكون له تأثير فعّال على خسارة الوزن. فبجانب أنها تساعد على الاسترخاء، فإنها تساهم في:

تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

تعزيز معدل الأيض أثناء النوم، ما يسمح بحرق سعرات حتى في فترة الراحة.

تحقيق توازن هرمونات الجوع (كاللبتين والغريلين).

دعم امتصاص المغذيات خلال الليل.

تحسين جودة النوم، مما يساعد الجسم على التعافي بشكل أكثر فعالية.

أفضل 10 مشروبات ليلية لإنقاص الوزن

الكفير غير المحلى

مشروب ألبان مخمَّر غني بالبروبيوتيك (البكتيريا المفيدة) وبالبروتين، مما يعزز صحة الأمعاء ويزيد الشعور بالشبع، فيقل احتمال تناول وجبات خفيفة ليلية.

شاي البابونج

يُعرف بأنه مهدئ طبيعي يساعد على النوم العميق، كما يدعم الأيض من خلال تنظيم التوتر وهرمونات الجوع. من الأفضل نقعه مع شريحة من الليمون أو رشة صغيرة من العسل.

ماء الليمون الدافئ

يساعد هذا المشروب على تحفيز الهضم وطرد السموم، كما يقلل الانتفاخ. فيتامين C في الليمون يعزّز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة.

شاي القرفة

للقرفة قدرة على رفع درجة حرارة الجسم قليلاً، مما يحفز عملية الأيض. كما أنها تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة في الأكل ليلاً.

مشروب خل التفاح

عند خلط ملعقة صغيرة (أو حسب التوصية) من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ، يمكن أن يدعم التنظيم الغذائي، تحسين الهضم، وخفض الجلوكوز. يُنصح باستخدام ماصة لتقليل ملامسة الأسنان للحموضة.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ. يمكن إضافة شريحة ليمون أو بعض أوراق النعناع لمزيد من الراحة والطعم.

الشاي الأخضر منزوع الكافيين

يحتوي على مضادات أكسدة قوية (كاتيشينات) تدعم أكسدة الدهون، دون أن تؤثر على النوم بسبب غياب الكافيين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لليل.

حليب الكركم الذهبي

مشروب دافئ يجمع بين الكركم (المضاد للالتهاب) والحليب وبعض التوابل مثل القرفة، ما يساعد على الاسترخاء، تحفيز الأيض، ودعم الهضم.

شاي النعناع

يتميز بخصائص مريحة للجهاز الهضمي، حيث يقلّص الانتفاخ ويهدئ المعدة، كما يعزز الاسترخاء قبل النوم.

ماء الخيار والنعناع

مزيج منخفض السعرات، منعش، ومرطّب للجسم، كما أن الألياف الموجودة في الخيار تدعم الشعور بالشبع، فيما يساهم النعناع في تهدئة المعدة.

نصائح لتضمين هذه المشروبات في روتينك الليلي

احرص على أن تكون المشروبات بدون سكر أو مُحلاة قدر الإمكان، لتفادي إضافة سعرات غير مرغوب فيها.

تناول المشروب قبل النوم بفترة تترواح بين 30 – 60 دقيقة لتجنُّب الشعور بالامتلاء عند النوم.

اختر المكونات الطبيعية: الأعشاب مثل البابونج، القرفة، النعناع، والزنجبيل، لأنها لا تساعد فقط على الحرق، بل تمنحك أيضًا شعورًا بالاسترخاء.

راقب استجابة جسمك: ليس كل شخص يتفاعل نفس التفاعل مع جميع المشروبات، فاختَر ما يناسبك واستمر عليه إذا لاحظت نتائج إيجابية.

من خلال دمج هذه المشروبات في روتينك الليلي بانتظام، يمكنك دعم عملية إنقاص الوزن بطريقة طبيعية وآمنة، مع تحسين جودة نومك وتهيئة الجسم لحرق الدهون أثناء الليل.