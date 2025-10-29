نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ وزير الشباب والرياضة يبحث مع شركاء حملة «شارك.. الكلمة كلمتك» آليات تعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز الوعي السياسي ودعم المشاركة الإيجابية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات الشريكة في الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك»، التي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

مشاركة مؤسسات الدولة في دعم الحملة

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة النقل (الهيئة القومية للأنفاق، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، هيئة سكك حديد مصر)، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف بحث آليات التوسع في الأنشطة التوعوية بمحافظات الجمهورية.

أنشطة توعوية في وسائل النقل والجامعات ومراكز الشباب

تناول الاجتماع سبل التعاون لتنفيذ فعاليات توعوية جديدة ضمن الحملة، تستهدف دعوة الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية عبر مختلف الوسائل، ومنها وسائل النقل الجماعي كالقطارات والمترو والأتوبيسات الترددية، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز الشباب، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية لأكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات.

صبحي: المشاركة الانتخابية واجب وطني

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني يعكس الإرادة الحرة للشعب المصري ويجسد قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.

خطة متكاملة لتوسيع نطاق الحوار والمشاركة

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتعميم اللقاءات الحوارية في جميع المحافظات، مع توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان إشراك مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، في دعم المسار الديمقراطي والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى الشباب وتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية والمواطنة الإيجابية، مؤكدًا أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ دعائمها.

حملة «شارك.. الكلمة كلمتك» تنتشر في 18 محافظة

يُذكر أن الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» قد انطلقت في 18 محافظة هي: الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنيا، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، القاهرة، البحيرة، سوهاج، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والدقهلية.

وتشمل الحملة تنظيم 135 لقاءً حواريًا بمشاركة شباب مراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأندية الفتاة والتطوع، ومبادرة YLY، بإجمالي 67،500 شاب وشابة مستفيدين حتى الآن.