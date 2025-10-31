نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر — الجمعة 31 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر — الجمعة 31 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاعات المعدن الأصفر عالميًا التي تجاوزت مستوى 4 026 دولارًا للأوقية. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الذهب عيار 21 بالحجم الأكثر تداولًا في السوق المصري إلى ما يقرب من 5 385 جنيهًا للغرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43 080 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 6 154.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22: 5 641.50 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 5 385 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4 615.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 3 590 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 43 080 جنيهًا

دوافع الارتفاع العالمي والمحلي للذهب وعوامل التأثير

يجدر بالذكر أن حركة أسعار الذهب العالمية طغت عليها مكاسب خلال الجلسات الآسيوية، إذ ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة نحو 0.3% لتصل إلى 4 034 دولارًا للأوقية، مع تسجيل المعدن الثمين ارتفاعًا بنحو 4.5% خلال هذا الشهر وحده. وفي المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.1% لتسجل نحو 3 955 دولارًا للأوقية.

من جانب المعادن الثمينة الأخرى، استقرّ سعر الفضة عند نحو 48.92 دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين بنحو 0.2% ليلامس 1 613.50 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة نحو 2.1% إلى نحو 1 474.51 دولارًا للأوقية.

وتُعزى هذه الارتفاعات لعدة عوامل أبرزها ضعف الدولار الأميركي، وتوقعات تخفيض أسعار الفائدة، والطلب المتزايد كملاذ آمن في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية.

تأثير ارتفاع الذهب على السوق المحلي والمستهلكين

شهد السوق المصري نشاطًا ملحوظًا مع صعود الأسعار، حيث لجأ المستثمرون والأسر لشراء الذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات السوق. ويظل الذهب عيار 21 الخيار الأكثر شيوعًا في مصر للاستخدام اليومي والمناسبات والأعراس، ما يزيد الطلب ويؤثر على حركة البيع والشراء.

توقعات أسعار الذهب المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تقلبات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمال ارتفاعها إذا استمر ضعف الدولار العالمي وزيادة الطلب على المعدن النفيس. وينصح المتخصصون بمتابعة الأسعار يوميًا واختيار توقيت الشراء المناسب لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.