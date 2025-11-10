نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات أطفيح مركز الجيزة يقبلن بكثافة داخل لجان انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مركز أطفيح بمحافظة الجيزة إقبالًا ملحوظًا من السيدات منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرصن على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط. وقد أظهرت السيدات وعيًا سياسيًا كبيرًا وحرصًا على ممارسة حقهن الدستوري، مؤكدات دعمن الكامل للمشاركة في بناء مستقبل الوطن من خلال صناديق الاقتراع.

كما تميزت لجان أطفيح بحسن التنظيم وتواجد الأطقم الإدارية والتنظيمية لتيسير عملية التصويت، إلى جانب توفير مظلات ومقاعد وممرات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم. وساهمت المتطوعات في إرشاد الناخبات وتقديم الدعم اللازم لهن داخل وخارج اللجان، ما أضفى طابعًا من التعاون والروح الوطنية على سير العملية الانتخابية في مشهد يعكس صورة مشرفة للمرأة المصرية ومشاركتها الإيجابية في الحياة العامة.

وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين، تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج اللقاءات الجماهيرية التي عُقدت في عدد من الأحياء والمراكز، منها العياط والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين. وأوضح المحافظ أن إجمالي الشكاوى والطلبات التي تم عرضها بلغ 65 شكوى وطلبًا متنوعًا، جرى التعامل مع عدد كبير منها فورًا، وجارٍ استكمال الباقي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب الأهالي.

أكد محافظ الجيزة أن اللقاءات الجماهيرية تمثل حلقة وصل مباشرة بين المسؤولين والمواطنين، وتُعد من أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم. وجاءت أبرز الطلبات المتعلقة باستخراج نماذج التصالح، وإزالة المخالفات والتعديات، ورفع المخلفات من الطرق العامة، واستخراج شهادات الصلاحية، إضافة إلى التظلم من عدم تنفيذ بعض قرارات الإزالة. كما وجّه المحافظ بمواصلة تنظيم تلك اللقاءات بانتظام للتفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.