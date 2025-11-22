نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: في حال لم تعجب الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا زيلينسكي فعليه مواصلة القتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بأنه في حال لم تعجب الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فعليه مواصلة القتال.

وأكد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض بعد لقاء مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، أنه يتوجب على زيلينسكي أن يوافق على الخطة الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وتابع ترامب: "قلت له أنت لا تملك الأوراق وأعتقد أنه كان عليه عقد اتفاق سلام منذ سنة أو سنتين".

وأضاف ترامب: "نحاول إنقاذ الكثير من الأرواح، توقعت أن حل الأزمة الأوكرانية سيكون سهلا بسبب علاقتي ببوتين".

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخطة الأمريكية بشأن التسوية الأوكرانية قد تشكل أساسا لحل نهائي، مؤكدا أن واشنطن طلب مرونة من الجانب الروسي ونحن مستعدون لذلك.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تناقش خطة السلام مباشرة مع روسيا، نظرا لمعارضة كييف لها قائلا: "هذا النص لم يناقش معنا بالتفصيل. ويمكنني تخمين السبب. أعتقد أنه واحد. لم تتمكن الإدارة الأمريكية حتى الآن من الحصول على موافقة الجانب الأوكراني. وأوكرانيا تعارض ذلك".

وشدد على أن روسيا مستعدة لمحادثات السلام والحل السلمي للأزمة في أوكرانيا، قائلا: "نحن، كما سبق أن ذكرت مرارا، مستعدون لمحادثات السلام والحل السلمي للمشاكل. ومع ذلك، يتطلب هذا، بالطبع، مناقشة موضوعية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة. نحن مستعدون لذلك".