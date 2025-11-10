فيلمنج: طلبت لقاء بعض اللاجئين السودانيين الذين استضافتهم مصر بسخاء

أحمد جودة - القاهرة - فيلمنج: قابلت رجلا من الفاشر شاهد مقطع فيديو يظهر أصدقاءه وهم يقتلون

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّها في أول يوم من زيارتها الحالية للقاهرة ذهبت إلى مركز التسجيل التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وطلبت لقاء بعض اللاجئين السودانيين الذين استضافتهم مصر بسخاء، إلى جانب المجتمعات المحلية.

وأضافت "فيلمنج"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك رجل من الفاشر فرّ من المدينة وأخبرني بأنه شاهد مقطع فيديو يظهر أصدقاءه وهم يقتلون فيه، فانفجر بالبكاء.. وبالطبع، نحن نتابع كل ما يجري، وهناك حصار مفروض على الفاشر، ويحاول برنامج الأغذية العالمي وسائر منظمات الأمم المتحدة الدخول إليها".

وتابعت: "أعتقد أن الحصار استمرّ نحو 500 يوم، كان الناس يأكلون علف الحيوانات، ثم حدثت مجازر، منها مجزرة في أحد المستشفيات وجرائم اغتصاب ضد النساء، والناجون يتحدثون عن فظائع لا توصف".

وأوضحت: "هذه الحرب أنتجت أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي حرب أخرى في العالم، وجلبت معها مزيدا من البؤس والمعاناة، ويجب أن تتوقف، إنه أمر عديم الجدوى تماما، ولقد دمر البلاد حقا".