مؤتمر جماهيري حاشد لـ"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - ينظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا غدا الأحد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب وقيادات الحزب، دعمًا لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح مسار الحزب ورؤيته وبرامجه التي تستهدف خدمة الوطن وتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية أن الانخراط في هذا الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا ومسؤولية أمام العالم، ودليلًا على وعي الشعب المصري وإصراره على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وقوة.

وفي هذا السياق، يدعو الحزب جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول بكثافة أمام لجان الاقتراع يومي 24 و25 نوفمبر، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب المقبل، والمساهمة بوعي وإرادة في رسم ملامح المرحلة القادمة.