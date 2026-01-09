الرياض - كتبت رنا صلاح - مشكلات القولون لا تنتهي، وهناك الكثير ممن بحاجة إلى التخلص منها مهما كان الثمن، ولكن مع وصفات اليوم لا حاجة إلى دفع المبالغ الباهظة من أجل التخلص من ألم القولون، ومن خلال موقع سعودي أون نعرض أبرز الأعشاب وأهمها التي يستخدمها كبار الأطباء في التخلص من مشكلات القولون التي منها الانتفاخ والألم المفاجئ وغيرها من الأعراض الأخرى.

“وصفة الجدات السرية”.. ملعقة صغيرة من العشبة دي قبل النوم هتنهي مشاكل القولون والانتفاخ والغازات نهائيًا

أعشاب تنهي مشكلات القولون

يوجد أكثر من عشبة يمكن من خلالها التخلص من مشكلات وألم القولون، وهي الأعشاب الأشهر التي كان يستخدمها القدماء في هذه الحالات، ومن خلال السطور التالية نعرضها بالكامل:

1- عشبة النعناع

من أشهر الأعشاب المهدئة للحالة النفسية والمزاجية وتقلل من آلام القولون والتشجنات الحادثة بسببه، ويقلل من هذه الأعراض، ويعمل على تنظيم حركة الجسم ويقلل من الإصابة بالغازات.

2- عشبة الزنجبيل

الزنجبيل من أقوى وأهم الأعشاب المستخدمة في التقليل من الغازات والانتفاخات الحادثة نتيجة القولون وآلامه، ويعمل كذلك على إخفاء الانتفاخات الحادثة.

3- عشبة البابونج

هذه العشبة لها بعض الخصائص المؤقتة أي أنها تستخدم كمسكن مؤقت للتشجنات والتقليل من الآلام الناتجة عن القولون والتي يتبعها التقليل من الغازات.

4- عشبة اليانسون

هذه العشبة من الأنواع المهدئة للجهاز الهضمي والتي تعرف بالتقليل من أعراض القولون العصبي.

طريقة استخدام الأعشاب لعلاج القولون

من أفضل الطرق التي يتم من خلالها التقليل من أعراض القولون السيئة استخدام الأعشاب، وهي ما يتم استخدامها كالطريقة التي يتم بها صنع الشاي وتناوله، أي يتم وضع العشبة في ماء ساخن ومن ثم يتم تناوله عندما يهدأ وحينها يمكن التخلص من آلام القولون في حال استخدام الأنواع المذكورة.

الأعشاب من أكثر الطرق أمانًا في علاج القولون وآلامه وتحتاج بجانبها إلى الحالة النفسية الهادئة التي قد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على القولون بكل تأكيد، وهنا يكون على الشخص متابعة حالته النفسية قبل اللجوء إلى العلاج الدوائي.