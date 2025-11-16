تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، حال حدوث أي تغيير داخل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب خلال الفترة المقبلة.

ويخوض منتخب فرنسا آخر اختبارته فى تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على منتخب أذربيجان في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب توفيق بهراموف.